Панически боится: севший в лужу Порошенко готовит побег из Украины

Глава государства спешно перевозит имущество в Испанию

Петр Порошенко в очередной раз сел в лужу во время визита в Европу, но пытается это скрыть от народа. О позоре президента рассказал бывший украинский дипломат Олег Волошин.

По его словам, глава Незалежной трусливо "сбежал" с дебатов в Европарламенте, чтобы не выслушивать критику о том, как продвигается выполнение украинской стороной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Петра Алексеевича ждала публичная трепка, так как затрагивались острые темы, к примеру, убийство активистки Екатерины Гандзюк, коррупция в стране и проблемы с электронными декларациями чиновников. Хоть Порошенко и получил приглашение на данное мероприятие, президент придумал хитрый, по его мнению план, и вместо дебатов в Европарламенте посетил встречу с представителем ЕС по международным делам Федерикой Могерини. Когда о бегстве Порошенко с дебатов стало известно, хитрость обернулась против президента.

"Петр Алексеевич, как оказалось, панически боится дебатов. Конечно, ведь в Европарламенте попросят отчитаться по поводу реформ. А их похоже никто проводить и не планировал. Остаётся Порошенко только бегать от своих хозяев, до апреля. А потом с треском проиграть выборы и прости прощай Украина, здравствуй Испания. Там у него как видно уже и быт налажен, все готово для бегства. Украинцы ему не простят войны и 10 000 погибших. Если он не сбежит из Украины после проигранных выборов, то его однозначно ждёт трибунал", - отметил в беседе с ТВЦ.ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

Напомним, ранее всплыла информация о готовящемся отъезде Порошенко из Украины. По данным НТВ, у Петра Алексеевича уже все готово к жизни в Испании. Журналисты нашли виллу Петра Порошенко в элитном районе Сан-Педро в Марбелье. Домик площадью 1452 квадратных метра окружен пальмами и имеет несколько бассейнов. Стоит такая вилла от пяти до семи миллионов долларов. На "дачу" президент Украины уже свозит все самое необходимое, к примеру, картины и драгоценности.