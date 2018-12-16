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"Требуют крови": BBC ищет руку Кремля в протестах "желтых жилетов"

17:56
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Мария Захарова обратится в ОБСЕ по поводу слитой в Сеть переписки журналиста BBC

Москва намерена обратиться в ОБСЕ насчет попытки британских СМИ сфабриковать данные о "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала британскую общественность дать оценку "абсолютно нежурналистскому поведению - компиляции фактов, которой занимаются сотрудники их телекомпаний". Таким образом, Захарова прокомментировала ранее опубликованную пересписку журналистки BBC с одним из российских корреспондентов, где репортер британского СМИ признается, что руководство требует от сотрудников любых доказательств российского вмешательства в протесты во Франции. "Да, я ищу углы, — говорит в переписке корреспондент BBC - Редакция требует крови, че".

Между тем, в самой Франции свыше 60 тысяч человек приняли участие  в демонстрациях по всей стране, передает "ТВ Центр". Ожесточенных стычек с полицией удалось избежать. Тем не менее, сотрудникам сил правопорядка пришлось применять и водометы, и слезоточивый газ.

В связи с событиями в Страсбурге полицейских на улицах было больше, чем манифестантов. Район вокруг Елисейского дворца был оцеплен заранее. Митингующие вновь требовали социально-экономических реформ и отставки президента Эммануэля Макрона, несмотря на его уступки протестному движению.

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