Археологи сделали важное открытие в Египте

Найдена нетронутая ворами гробница возрастом около 4,5 тысячи лет

В Египте обнаружена гробница уникальной сохранности. Министр по делам древностей назвал её "одной из наиболее красивых и значимых находок этого года".

Открытие сделано в некрополе Саккара, к югу от Каира. Одним из самых известных памятников этого археологического комплекса является пирамида Джосера. В обнаруженной гробнице, которой, по оценкам учёных, около четырех с половиной тысяч лет, найдены практически идеально сохранившиеся цветные настенные росписи и скульптуры.

Длина помещения - десять метров, высота - три метра, сообщает "ТВ Центр". Погребальный комплекс принадлежал высокопоставленному жрецу одного из храмов фараонов Пятой династии Древнего Царства.

За всё это время гробница не подверглась разграблению, как многие исторические комплексы Египта. Эксперты считают эту находку "единственной в своём роде за последние десятилетия". Работы археологов продолжаются. Им ещё предстоит исследовать пять запечатанных шахт, выходящих из гробницы.