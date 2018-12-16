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В Москве закроют тюремный замок "Бутырка"

18:34
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

СИЗО №3 "Красная Пресня" также прекратит свое существование

СИЗО №2 "Бутырка" и СИЗО №3 "Красная пресня" закроют по предложению мэрии Москвы. Об этом сообщили во ФСИН.

Вместо этих двух следственных изоляторов построят тюремный комплекс, отвечающий современным международным нормам, рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Место постройки будет определено до конца года, сейчас рассматриваются два направления - в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе, пишет "Московский комсомолец".

Здание "Бутырки" находится в Тверском районе Москвы в тюремном замке, который был построен в 1780-х годах по приказу Екатерины II. Тюрьма охраняется государством как памятник истории и архитектуры.

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