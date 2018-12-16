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Завравшийся Порошенко пытается "укусить" Путина

19:51
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Президент Украины вновь публично пожаловался на Владимира Путина

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье собрал пресс-конференцию, на которой переложил всю ответственность за события в Керченском проливе на Россию. В частности, он обвинил Москву в "агрессии".
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Порошенко также вновь заявил о том, что президент России Владимир Путин отказывается разговаривать с ним по телефону. Российскому лидеру нечего ответить на "доказательства" Киева, считает украинский лидер.

"Когда во время акта агрессии я набрал его для того, чтоб пообщаться, он отказался от общения не из-за предвыборной кампании в Украине. Он отказался потому, что ему было нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины", - заявил Порошенко (цитата по "Укринформ").

В Москве, в свою очередь, уверены в том, что Киев устроил провокацию. По мнению российской стороны, Украина нарушила ключевые положения международного права и создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.

В ходе пресс-конференции Порошенко также затронул тему "объединительного собора", который прошел накануне в Киеве. "Разве Кремль когда-то скрывал, что рассматривает российскую церковь как очень гипнотический дурман для удержания соседних народов в сферах своего влияния? Даже звезды на кремлевских шпилях почернели", - сообщил журналистам президент Украины.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян в беседе с ТВЦ.ru прокомментировал пресс-конференцию Порошенко. По словам общественного деятеля, президент Незалежной в очередной раз попытался "укусить" Путина, вместо решения реальных проблем своей страны.

"Как же хочется Петру Алексеевичу чтобы во всем виноват был Путин. А в собственном государстве проблемы искать как видно это лишнее? То есть, украинцы живущие в нищете это Путин виноват? Петр Алексеевич вообще ни в чем не виноват? Очень удобно. Нет, господин Порошенко, во всем виноваты лично вы. За последние 5 лет вы сделали все, чтобы Украина и ее граждане стали нищими. Позор вам", - сказал Манукян.

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