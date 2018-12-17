Боязнь просить Россию: названа причина отмены учений США в Арктике

У американской стороны есть старый ледокол, который в любой момент может сломаться

Соединенные Штаты решили не проводить учения в Арктике. Причина в том, что у американской стороны есть только один тяжелый ледокол - Polar Star, которому уже более 40 лет. И он может сломаться в самый неподходящий момент.

При этом, в случае поломки корабля, США придется просить о помощи Россию, что, по словам, бывшего командующего береговой охраны Соединенных Штатов Пола Цукунфта, дело страшное. Об этом он и сказал членам американского Совета национальной безопасности, который планировал отправить ледокол через Северный морской путь для участия в учениях.

"Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений… тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место", — рассказал Цукунфт.

По данным Business Insider, США в принципе испытывают проблемы с освоением региона из-за нехватки ледоколов. На фоне этого у России есть десятки подобных судов, пишет "Газета.Ru".

Ранее NBC News отмечал, что Россия давно обогнала США в гонке за Арктику. Все потому что американские власти недооценили важность этого района. Теперь американская сторона столкнулась с тем, что ее ледокольный флот - в ужасном состоянии.

При этом, новые ледоколы США могут появиться в Арктике, как минимум, через пять лет. И на это придется потратить миллиарды долларов. До этого администрация президента США Дональда Трампа предлагала выделить 750 миллионов долларов на строительство нового ледокола. Но вместо этого деньги были потрачены на строительство стены на границе с Мексикой.