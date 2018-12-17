Открыто и прозрачно: кто победил на выборах в Приморье

Подведены итоги губернаторских выборов в Приморском крае

На выборах главы Приморья после обработки 100 процентов бюллетеней одержал победу временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко. За него проголосовали 62 процента избирателей, передает "Газета.Ru".

Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, он набрал чуть более 25 процентов голосов. На третьем - Алексей Тимченко от "Партии Роста", на четвёртом - кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис.

Явка на повторных выборах в Приморье оказалась существенно выше, чем в первом туре, который прошёл в сентябре. Как отмечают международные наблюдатели и члены избирательной комиссии, голосование проходило открыто и прозрачно, никаких нарушений не выявлено.

"В период кампании и в день голосования на повторных выборах Приморского края количество жалоб было минимальным, в день голосования к нам поступали только обращения граждан, которые связаны с вопросами о включение в список избирателей, с вопросами, связанными с голосованием вне помещений для голосования и с использованием мобильного избирателя на выборах", - сообщила секретарь Избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

За два месяца работы в качестве врио губернатора Приморья Олег Кожемяко объездил весь регион, общался с местными жителями и принимал активное участие в решении различных региональных проблем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Приморского края, инаугурация Олега Кожемяко может состояться уже в конце этой недели.