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Поиск "русского следа" в протестах "жёлтых жилетов" опозорил спецслужбы Франции

08:15
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Спецслужбы Франции не смогли отыскать "русский след" в протестах "жёлтых жилетов", хотя пытались это сделать всеми силами

Спецслужбы Франции не нашли признаков того, что к протестам "желтых жилетов" якобы причастна Россия. Об этом пишут местные СМИ. Расследование ведут главное управление внешней и внутренней безопасности, но нигде никаких данных не обнаружено, передает "ТВ Центр".

Шумиху в начале декабря поднимала британская Times, затем раскопать хоть какой-то компромат попыталась русская служба BBC. В связи с этим Москва намерена обратиться  с заявлением в ОБСЕ. Официальный представитель  нашего МИД Мария Захарова призвала британскую общественность дать оценку "абсолютно нежурналистскому поведению - компиляции фактов, которой занимаются сотрудники их телекомпаний".

Таким образом Захарова прокомментировала ранее опубликованную переписку журналистки BBC с одним из российских корреспондентов, где репортер британского СМИ признается, что руководство требует от сотрудников любых доказательств российского вмешательства в протесты во Франции. Речь идет об акциях, которые уже несколько недель продолжаются в Пятой республике. Демонстранты требуют социально-экономических реформ и отставки президента Эммануэля Макрона.

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