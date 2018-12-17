В Алеппо построят 1070 квартир

В Алеппо после войны началось бурное строительство

В Алеппо возводят новый район – там появятся сотни жилых домов. Заселить их планируют уже через четыре года.

Бригадир Ибрагим джойстиком управляет рукавом бетономешалки и командует, куда направить раствор. Его напарник Каман внимательно следит за тем, чтобы опалубка заполнялась равномерно.

В районе 1070 на окраине Алеппо сегодня целый день стучат молотки. Снуют грузовики, бетономешалки, экскаваторы. И такая картина на всех объектах нового жилого массива. Это крупнейшая строительная площадка в Сирии. Здн

Квартал 1070 получил свое название по количеству квартир в домах. То есть их соответственно 1070. Все эти пятиэтажки - социальное жилье. Рассчитаны, в основном, на семьи со скромным бюджетом. Здесь на первом этаже будут трехкомнатные квартиры. Площадь примерно 130 квадратов. Вполне прилично даже по московским меркам. А по сирийским и цена доступная. В пересчете на рубли примерно 600 тысяч.

Если 6-комнатные квартиры в представлениях россиян – роскошь, то для многодетных сирийцев – что-то вроде обычной "хрущевки". Главное – доступно. Не высокая стоимость объясняется и бюджетными проектами домов и продуманной логистикой. Раньше арматуру покупали за рубежом. Сегодня выплавляют в самом Алеппо.

Песок тоже возить издалека не надо. В дело вполне годится обычный грунт - он под ногами. Карьер открыли прямо на стройплощадке. Никаких затрат на транспортировку и электричество.

Война разделила район на две части. Новую – ту, что отстраивают сейчас. На пустыре. И старую. Условно, конечно. Ее возвели в 2007 году. Но заселить не успели. Ремонт, после того как выгнали террористов, тоже пока не начинали. Здесь шли, пожалуй, самые жестокие бои за всю историю современного Алеппо.

Пытаясь прорвать линию обороны в этом районе, террористы направили к позициям сирийской армии 15 заминированных машин. Три из них - два бензовоза и одна БМП - прорвались к этому дому. Взрыв был такой силы, что несколько пролетов рухнули. Восстанавливать такие здания будет труднее всего.

Не многим лучше выглядят и остальные 350 домов в этой части. Но строители обещают, что и ее приведут в порядок. И более того, откроют детсад, школу и поликлинику. Первые жильцы справят новоселье через 4 года.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр", Алеппо.