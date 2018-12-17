Что известно о "Мисс Вселенная 2018"

Победительницей стала филиппинка с шотландскими корнями

Титул "Мисс Вселенная 2018" завоевала представительница Филиппин Катриона Грэй. 67-й международный конкурс красоты прошел в Бангкоке. Второй оказалась гражданка Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Она одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Всего в конкурсе принимали участие 94 красавицы. Россию представляла жительница Чебоксар. Это была обладательница титула "Мисс Россия - 2018", 18-летняя Юлия Полячихина. Она не попала в двадцатку лучших, пишет News.ru.

24-летняя Катрона Грэй - австралийская и филиппинская телеведущая. Также она является певицей и моделью. Девушка побеждала на конкурсе "Мисс Мира Филиппины" и была участницей "Мисс Мира 2016". Ее отец имеет шотландские и австралийские корни. Мать – коренная филиппинка.