ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно о "Мисс Вселенная 2018"

08:38
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Победительницей стала филиппинка с шотландскими корнями

Титул "Мисс Вселенная 2018" завоевала представительница Филиппин Катриона Грэй. 67-й международный конкурс красоты прошел в Бангкоке. Второй оказалась гражданка Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Она одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Всего в конкурсе принимали участие 94 красавицы. Россию представляла жительница Чебоксар. Это была обладательница титула "Мисс Россия - 2018", 18-летняя Юлия Полячихина. Она не попала в двадцатку лучших, пишет News.ru.

24-летняя Катрона Грэй - австралийская и филиппинская телеведущая. Также она является певицей и моделью. Девушка побеждала на конкурсе "Мисс Мира Филиппины" и была участницей "Мисс Мира 2016". Ее отец имеет шотландские и австралийские корни. Мать – коренная филиппинка.

Главное сегодня
Мисс Вселенная 2018
Мисс Вселенная 2018
Мисс Вселенная 2018
Мисс Вселенная 2018
Мисс Вселенная 2018
Мисс Вселенная 2018
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.