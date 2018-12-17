У Лукашенко появился неожиданный защитник

Общественный деятель призвал не ссорить Россию и Белоруссию

В пресс-службе Александра Лукашенко прокомментировали сообщения СМИ о якобы состоявшемся совещании по вопросу независимости Белоруссии в "условиях давления с российской стороны". Все слухи на эту темы были категорически отвергнуты.

"С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы белорусского лидера.

Не оставили данный вопрос без внимания и в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян выступил в защиту Александра Лукашенко.

"Нечего Александра Гавриловича заставлять делать выбор между его страной и Россией. Лукашенко патриот Беларуси, но любит Россию как братскую державу. Конечно есть в его стране элементы, которые хотят заставить Россию и Беларусь разругаться. Но им ничего не светит, кроме позора. Наши страны всегда будут поддерживать связи. Мы будем дружить всегда! А негодяи, которые пытаются поссорить наши страны всегда будут в меньшинстве!" - заявил общественный деятель в беседе с ТВЦ.ru.

Напомним, белорусское издание "Наша Нива" 16 декабря сообщило, что Лукашенко собрал руководство страны на закрытом совещании. На встрече якобы обсуждался вопрос независимости республики.