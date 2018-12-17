"Убивать с любовью": на Украине открыли охоту на православных священников

Украинские радикалы призывают "убивать с Любовью" православных священников

Украинская православная церковь Московского патриархата – не церковь, это "ФСБебешная резидентура", считает основатель запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош, ныне занимающий должность советника главы Генштаба ВСУ.

"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине", – отметил радикал.

По мнению Яроша, Россия на протяжении всего времени использовала религию как оружие. "Мы, украинцы, милосердны, а следовательно, уничтожаем врагов Бога и Украины – с Любовью", – приводит его слова "ПолитНавигатор".

В субботу, 15 декабря, на Украине была создана новая православная церковь. Президент страны Петр Порошенко лично принимал участие в собрании раскольников, по итогам которого главой новой структуры стал митрополит Киевского патриархата Епифаний Думенко.

Этим летом Ярош заявил о создании на Украине школы молодых диверсантов для борьбы с Россией.