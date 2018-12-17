Потерявшая память Маргарита Терехова умирает в нищете

​Родные собирают деньги на лечение актрисы

Состояние 76-летней актрисы Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, ухудшается. Она проводит практически все время в специальной каталке для тяжелобольных пациентов.

Теперь родственники Тереховой собирают деньги на ее лечение, так как, семейных сбережений почти не осталось. Они хотят поддерживать женщину в стабильном состоянии. В связи с этим родные обратились за помощью к поклонникам творчества актрисы, а также ко всем неравнодушным людям.

При этом они опровергли слухи о том, что бросили Маргариту Терехову в одиночестве. Актрисе помогают сын, дочь, сиделка и две сводные сестры. Сейчас она живет в своей двухкомнатной квартире в Москве, пишет "Дни.Ру".

Народную артистку России Маргариту Терехову называли секс-символом советского кинематографа. В кино актриса дебютировала в 65-м году. Она запомнилась ролями в таких кинокартинах, как "Белорусский вокзал", "Собака на сене", а также "Д’Артаньян и три мушкетёра". Мировую известность актрисе принесла роль в картине "Зеркало" Андрея Тарковского.

Последней ее работой была картина Михаила Козырева "Поездка к матери", которая вышла в 2014 году. В тот раз она озвучила свою героиню, а сама не появлялась в кадре. Уже более 10 лет она не приходит на публичные мероприятия. Артистка не появляется на них после того, как у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. Как отметили родственники Тереховой, они не сразу заметили симптомы, так как их родственница всегда отличалась рассеянностью.

Болезнь Альцгеймера - заболевание центральной нервной системы. Страдающий ею человек может потерять память и способность логически мыслить. Также для него характерна заторможенность речи.