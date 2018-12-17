Центробанк предсказал обвал цены на нефть

Центробанк России пересмотрел базовый сценарий и предсказал резкое снижение цен на нефть

Центробанк пересмотрел прогноз развития российской экономики на ближайшие три года. Главное в новом докладе касается стоимости "черного золота". Так, в следующем году баррель нефти будет продаваться не за 63 доллара, как ожидалось, в куда более скромные 55 долларов. Снижение цен на топливо связано с увеличением добычи нефти в США.

По мнению эксперта, никакого существенного влияния на нашу экономику обвал цены на "черное золото" не окажет. "Средства, полученные от экспорта нефти при росте цен свыше $40 за баррель, идут в резервный фонд", - пишут в понедельник "Известия".

Премьер Дмитрий Медведев во время своего интервью российским СМИ заявил, что за последний период за счет роста цен на "черное золото" наши нефтяные компании посчитали себя обиженными.

"Но что для нас важнее? Чтобы нефтяные компании заработали, сколько они планируют заработать, или все-таки, чтобы люди могли расплачиваться за бензин? Те, у которых еще и денег немного совсем. Поэтому вы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников", - сказал глава правительства.