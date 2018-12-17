Порошенко устроил истерику в прямом эфире

Украинского лидера разозлил вопрос журналиста

На пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко произошла неприятность, которую украинский лидер вряд ли ожидал. Вопрос, заданный ему одним из журналистов, вывел главу украинского государства из себя.

Сотрудник СМИ спросил, как может Порошенко подтвердить, что конституционные изменения, которые закрепляют курс страны на Евросоюз и НАТО, не являются простым популистским проектом.

"Почему я должен это доказывать?" – заявил Порошенко. Он добавил, что в таком случае, другие решения, принятые киевскими властями, тоже нужно подогнать под понятие популистские. В частности, расстроенный президент отметил, что по логике журналиста, пиаром можно назвать введение безвиза для украинцев и создание автокефальной православной церкви, сообщает "ПолитНавигатор".

"Мне это неприятно, мы имеем другие направления для строительства государства", - добавил Порошенко.

Нынешний президент Украины известен своей эмоциональной реакцией. В частности, в ноябре он провел эмоциональный телефонный разговор о с предстоятелем канонической УПЦ Онуфрием. Он с криком потребовал от иерарха "пойти на попятную" и отступить от церковных канонов в вопросе автокефалии.

Кроме того, он эмоционально прокомментировал инцидент в Керченском проливе, когда погранслужба ФСБ задержала три украинских корабля, нарушивших границу. Порошенко в эфире одного из западных каналов заявил, что произошедшее означает войну между Россией и Украиной.

В 2015 году президент Украины не выдержал и расплакался прямо во время выступления на заседании кабинета министров. Он рассказал о трехлетнем ребенке, который пострадал при обстреле Краматорска.