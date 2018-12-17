Раскрыта любимая поза Меган Маркл

Герцогиня Сассекская сама выдала "секрет"

Кенсингтонский дворец опубликовал романтический снимок Меган Маркл и принца Гарри. Кадр приурочен к празднованию Рождества. "Герцог и герцогиня Сассекские рады поделиться новой фотографией с их свадьбы", - говорится в подписи к снимку.

На фото 37-летняя актриса и принц стоят спиной на фоне резиденции Фрогмор-хаус. Молодожены держась за руки любуются фейерверком. Однако поклонникам снимок идеальной пары пришелся не по душе.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 14, 2018

Дело в том, что в подобной позе Маркл любила сниматься с первым мужем Тревором Энгельсоном. Британцы разнесли Меган за снимок, сочтя его проявлением неуважения к Гарри.

"Сходство между свадебной фотографией Меган и Тревора и рождественской открыткой с Гарри выглядит жутко… Это как минимум странно, позировать одинаково с каждым последующим мужем", – написала одна из поклонниц королевской семьи.

The similarity between Meghan’s wedding invite with Trevor and the Christmas card with Harry is spooky......To do the same idea with each husband is so weird to say the least #royalchristmascards #MeghanMarkle pic.twitter.com/2gKZGy2q70 — annasabreze (@annasabreze) December 14, 2018

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в мае текущего года. Осенью молодожены объявили, что в скором времени станут родителями. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года.