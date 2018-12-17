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Раскрыта любимая поза Меган Маркл

09:49
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Герцогиня Сассекская сама выдала "секрет"

Кенсингтонский дворец опубликовал романтический снимок Меган Маркл и принца Гарри. Кадр приурочен к празднованию Рождества. "Герцог и герцогиня Сассекские рады поделиться новой фотографией с их свадьбы", - говорится в подписи к снимку.
Беременная Меган Маркл вывалила огромный живот

На фото 37-летняя актриса и принц стоят спиной на фоне резиденции Фрогмор-хаус. Молодожены держась за руки любуются фейерверком. Однако поклонникам снимок идеальной пары пришелся не по душе.

Дело в том, что в подобной позе Маркл любила сниматься с первым мужем Тревором Энгельсоном. Британцы разнесли Меган за снимок, сочтя его проявлением неуважения к Гарри.

"Сходство между свадебной фотографией Меган и Тревора и рождественской открыткой с Гарри выглядит жутко… Это как минимум странно, позировать одинаково с каждым последующим мужем", – написала одна из поклонниц королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в мае текущего года. Осенью молодожены объявили, что в скором времени станут родителями. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года.

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