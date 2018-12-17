Московские ученые вырастили искусственную кожу для опасных опытов

Российские ученые нашли метод тестирования препаратов от кожных заболеваний без людей и животных

Московские ученые из Курчатовского института смогли вырастить аналог человеческой кожи. Разработка позволит без риска проводить доклинические испытания лекарственных препаратов.

"С использованием этой методики также возможно моделировать "в пробирке" различные кожные заболевания — например, псориаз, осложнения диабета и многие другие", - пишут "Известия".

По данным ученых, выращенная кожа ведет себя как настоящая. Она так же реагирует на различные воздействия. В будущем область применения такой искусственной кожи будет только расти, убеждены исследователи.

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