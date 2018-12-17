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Прожорливые украинцы спускают зарплату на еду

10:49
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Россияне тратят на продукты почти треть своего ежемесячного заработка

Жители Украины тратят на еду более 50% своих доходов. Таковы данные исследования структуры расходов граждан европейских стран, а также России, Казахстана и Турции.

Что касается россиян, то они на продукты тратят почти треть бюджета (31,2%), что на 1,1% меньше, чем в 2017 году. Более 40% расходов на еду приходится у жителей Казахстана и Молдавии. Таким образом, самый высокий показатель в списке у граждан Украины. Они единственные, кто готов тратить на еду более половины заработка. 

Меньше всего зарплата на еду уходит у жителей Люксембурга. Это 8,7% бюджета. После них идут подданные Великобритании с 10%, Нидерландов 10,6%, граждане Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии. У всех — менее 12%, сообщает РИА Новости

Таковы результаты исследования РИА Рейтинг. Для него использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ. 

Кроме того, исследователи предположили, что уровень жизнь населения часто влияет на долю затрат на досуг и культуру. Лидерами по этим показателям стали Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Россия находится в середине этого списка с показателем 6,9%. У Украины – самая низкая доля – 1,9%.

Ранее на Украине было введено военное положение. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко после задержания в Керченском проливе судов украинских ВМС. Они нарушили границу России. Эксперты отметили, что военное положение неизбежно приведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат и социальному кризису.

В марте 2018 года стало известно, что 74% семейного бюджета у украинцев уходит на продукты. При этом отмечалось, что европейцы тратят на еду всего 12%.

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