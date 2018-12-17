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На Украине уволят чиновников с родственниками из России

12:04
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Особое внимание уделят выявлению у украинцев родственников с российским паспортом, проживающих в Крыму

На Украине уволят всех госслужащих, имеющих родственников в России. Об этом заявил Пётр Порошенко. Украинский президент уже поручил разведке проверить чиновников. Также он предложил изменить конституцию страны - зафиксировать в документе курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.

Президент Порошенко долго убеждал всех, что под его руководством на Украине была создана самая честная в мире полиция и самая сильная армия. Наверное, верил в это и сам. И вдруг выяснилось, что обе силовые структуры прогнили. Причина - отдельные их представители, у которых есть родственники в России. А значит лечение только одно - уволить сотрудников, запятнавших себя позорным родством. По сути, в стране начинается новая и доселе невиданная люстрация.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - отметил президент Украины.

Порошенко настроен решительно, но возникает вопрос: останутся ли вообще на Украине после предстоящей чистки полиция и армия. О близости украинского и российского народов, когда родственные связи есть едва ли не в каждой второй семье, президент, делая громкие заявления, похоже, не подумал. Ему вообще с трудом далась эта пресс-конференция. Два часа один на один с прессой и как минимум треть вопросов - крайне неудобные.

- Как так получается, что в стране все плохо, а у вас - хорошо? Скажите, в чем ваш секрет. Как это - быть президентом-олигархом в стране, где люди не живут, а выживают? Что вы чувствуете, как вы ощущаете это несоответствие ситуации тому, как вы живете?

- Я не хочу обсуждать свою жизнь. Но поверьте, она - не сахар.

Однако в то, что жизнь шоколадного короля - не сахар, в зале поверили немногие. А сам Порошенко, с явным неудовольствием отвечая на вопрос, ударился в ретроспективу. Поведал, как все плохо было на Украине в 2014 году, когда собственно в результате госпереворота страна и рухнула в яму. Экономическую и социальную. Президент убежден: сейчас все стало намного лучше. Но факты говорят о другом. Например, пенсия в пересчете упала со 150 долларов до 60. И половину из них съедает квартплата. С такими вот неудобными вопросами Порошенко старался разделаться побыстрее, и снова возвращался к главному, как ему кажется, достижению - автокефалии Украинской церкви. Неслучайно пресс-конференция состоялась на следующий день после так называемого объединительного собора, который узаконил раскол. Государство не должно вмешиваться в дела церкви, декларирует Порошенко. Хотя сам использует ее в своих политических целях.  

Эксперты не исключают, что создав новую ручную церковь, Киев может потребовать от канонической украинской православной церкви перерегистрироваться как иностранный агент со всеми вытекающими последствиями. Как в этих условиях в стране, стремящейся в Европу, будет обеспечена свобода вероисповедания, неясно. Впрочем, Порошенко уже заявил: безопасность гарантирована только священникам и прихожанам новой церкви. Судьбой братьев по вере обеспокоены в других поместных церквях. В Болгарии убеждены, что решение собора усугубит раскол между верующими. Такого же мнения придерживаются и в Белоруссии. А епископат Молдовы назвал происходящее на Украине пародией на автокефалию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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