Выборы в Приморье состоялись при рекордной явке

Врио главы Приморья победил на выборах губернатора

На выборах главы Приморья с большим отрывом от других кандидатов побеждает временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко. За него проголосовали 62 процента избирателей. Явка во втором туре оказалась значительно выше, чем в первом. Голосование проходило открыто и прозрачно. Это подтвердили и члены избирательной комиссии, и международные наблюдатели.

Более 46 процентов. Рекордная явка с момента возвращения прямых выборов губернаторов. Люди признаются: не пожалели времени и пришли на участки потому, что, во-первых, хотелось уже поставить точку в этом затянувшемся избирательном марафоне, а, во-вторых, кандидаты были достойные, передает "ТВ Центр".

Итоги пока предварительные, но уже ясно - уверенно побеждает врио главы региона Олег Кожемяко. У него около 62 процентов голосов. На втором месте с существенным отставанием - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко. На третьем - Алексей Тимченко от "Партии роста", на четвертом - кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис. Результаты вполне ожидаемы, говорят политологи. Всего за два месяца работы в Приморье Олег Кожемяко объездил весь регион, встречался с людьми. Успел разобраться с некоторыми проблемами, которые не решались годами.

"Приморье должно перейти от такого легкого шторма, который испытывало в последние месяцы, вот, в период безвластья, перейти к стабильной жизни, к стабильной работе, к уверенности в завтрашнем дне. С тем, чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все, что есть та власть, которая работает для людей", - сказал Кожемяко.

Свой выбор жители Приморского края в этом году делали уже трижды. Результаты голосования, которое проходило в сентябре, аннулировали из-за массовых фальсификаций во втором туре. Нынешняя кампания получилась куда более прозрачной и открытой, констатируют в ЦИК. Большинство жалоб, поступивших в течение дня голосования, оказались провокациями. Это подтвердили и представители Общественной палаты, и другие наблюдатели.

"Количество жалоб было минимальным. В день голосования к нам поступали только обращения граждан, которые связаны с вопросами о включении в список избирателей, с вопросами, связанными с голосованием вне помещения для голосования и с использованием мобильного избирателя", - рассказала секретарь Избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

Работа с протоколами продолжалась всю ночь. За результатами можно было следить в реальном времени на сайте ЦИК. Довольно быстро стало понятно: второго тура не будет. Теперь краевой избирком должен подписать итоговый протокол, и тогда избранному губернатору вручат удостоверение. Это случится максимум через семь дней.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".