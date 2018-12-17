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Москва поддержала городских бизнесменов льготами

12:11
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

В следующем году предприниматели, владеющие недвижимостью в столице, продолжат платить налоги по льготной ставке

Московские власти поддержат городских предпринимателей льготами. Налог на недвижимость для столичных организаций в будущем году составит 1,6 процента. Почти на четверть меньше, чем в регионах. Изменения произошли после коллективного обращения бизнесменов к Сергею Собянину.

В 2019 году столичные предприниматели, владеющие недвижимостью в Москве, продолжат платить налоги по льготной ставке. Это решение стало результатом открытого обращения представителей среднего и крупного бизнеса к правительству города. Сейчас в столице ставка имущественного налога для юридических лиц составляет 1,6 процента от кадастровой стоимости объекта. И это ощутимо ниже общефедерального значения.

"С 1 января эта ставка, если бы не было видоизменения закона Москвы, автоматически стала бы 2 процента. Два процента для нас бьет очень больно. Мы приняли решение написать петицию от каждого предпринимательского сообщества на имя мэра с просьбой рассмотрения возможности продления временного лага по этой льготной ставке налога на имущество", - отметил член совета московского отделения "Опора России"  Игорь Лаврик.

О том, что принципиальное решение сохранить льготный период принято, уже подтвердил Сергей Собянин.  По словам  мэра столицы, в ближайшее время будет определен точный размер налоговой ставки и динамика ее постепенного повышения до федерального уровня. Причем, пойти на уступки предпринимателям стало возможным в результате наведения порядка в столичной сфере недвижимости.

Предприниматели рассчитывают, что окончательное решение по размеру льготной ставки на недвижимое имущество юридических лиц будет принято до конца декабря. В результате общий общем экономии для столичного бизнеса составит несколько десятков миллиардов рублей.

Андрей Сидоренко, Роман Лагунов, Антон Егоров, "ТВ Центр".

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