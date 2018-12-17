Нижегородский пенсионер отремонтировал больницу на свои деньги

На работы он потратил как собственные средства, так и собранные у друзей-единомышленников

Десятки отремонтированных больничных палат и новое медицинское оборудование. В нижегородской области 74-летний пенсионер тратит все свои сбережения на помощь другим людям. Мужчина вместе с единомышленниками закупает материалы и контролирует ход строительных работ.

Спонсорами Василий Найденко называет всех неравнодушных. Ведь на ремонт местной больницы скидывались, что называется, всем миром. И пенсионеры, и другие жители поселка, предприниматели, чиновники, госслужащие. Кто тысячу, кто две даст, кто 100 рублей. Так по копеечке набрали почти 900 тысяч.

20 палат и три процедурных кабинета. Обновили не только стены и полы, но и сантехнику. Заменили мебель и даже шторы. В палатах для эстетического удовольствия повесили картины – подарки односельчан.

А началось все с 13-ой палаты. Здесь 74-летний пенсионер проходил лечение несколько лет назад. И ужаснулся. Разруха, как после бомбежки. Тут и пришла мысль сделать ремонт. Все стройматериалы закупил на собственные деньги. В ход пошли пенсионные накопления, свои и жены – 21 тысяча. По образованию инженер-строитель Василий Найденко сам контролировал ход работ и следил за качеством. Сделал одну палату, взялся за другие. Средства искал через объявление в местной газете.

Обход пациентов, чтобы поблагодарить каждого. Большинство меценатов – частые посетители ЦРБ. Например, Алексей Панфилов здесь сейчас проходит плановое лечение. Лежит в плате, которую отремонтировали на его "заначку".

Теперь у администрации больницы и местных жителей планы еще грандиознее. Останавливаться на том, что есть сейчас, не собираются. Пример пенсионера и правда оказался заразительным.

Теперь в поселке о пенсионере-меценате знает каждый. Сам Василий Найденко на вопрос, как удалось ему сделать то, что не делалось десятилетиями, отвечает просто: "Слушайте, мы, ведь, не здравоохранению помогаем, мы сами себе помогаем".

Елена Макарова, "ТВ Центр".