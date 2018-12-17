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Люди под завалами: в Подмосковье обрушилось здание

10:22
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

В городе Дзержинский Московской области произошло обрушение кровли производственного здания. Под завалами есть люди.

"Под завалами - от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы", - сказали в подмосковном главке МЧС.

По данным "Интерфакса", состояние пострадавших тяжелое. Их срочно нужно вытащить из-под завалов и отвезти в больницу.

Обрушение кровли могло произойти под тяжестью снега. Его площадь составила 170 квадратных метров. При этом, общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров.

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