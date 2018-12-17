У Венедиктова сдали нервы из-за слов Киселёва

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" грязно выругался

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире выпуска новостей удивился, что американский журнал Time назвал в числе людей года ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Киселева возмутило, что россиянку поставили в один ряд с жестоко убитым саудовским журналистом Хашогги и расстрелянными работниками редакции американской Capital Gazett. "На нее напал психически больной сексуальный маньяк, порезав ее кожу на шее", - заявил ведущий.

Это высказывание возмутило главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. У журналиста, обычно не позволяющего себя оскорбления в адрес коллег, сдали нервы. Он выругался на Дмитрия Киселева. "Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев — вонючая мразь?" - написал Венедиктов на своей странице в Twitter.

Напомним, в 2018 году журнал Time номинировал на звание "Человек года" сразу несколько людей. Победителями стали журналисты, которые погибли или подверглись серьезному давлению за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Как писал ТВЦ.ru, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате. Преступник проник в здание, ослепив охранника из газового баллончика. После этого он нанес журналистке удар ножом в шею. Ведущей потребовалась срочная госпитализация.