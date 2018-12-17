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Минздрав опубликовал список бесплатных услуг

11:29
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Россиянам напомнили, за что им не нужно отдавать деньги при лечении

Министерство здравоохранения России выпустило для граждан специальную памятку. В ней перечислены четыре вида бесплатной медицинской помощи.

Это первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты. Также в список попала специализированная помощь, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, которые требуют использования специальных методов и сложных технологий.

Кроме того, для граждан бесплатна высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения. Наконец, четвертым видом является скорая медицинская помощь.

Также, в памятке говорится, что россиянам не нужно платить за медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение, диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, а также профилактические мероприятия.

А еще бесплатными являются лекарства, которые назначают врачи в больницах. Не нужно платить и за препараты при прохождении лечения в дневных стационарах. Также оплате не подлежат медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, включая специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям.

Минздрав напомнил о том, что в случае, если госпитализация необходима ребенку до четырех лет, то спальное место в палате предоставляется одному из его родителей или законных представителей бесплатно. То же самое касается питания.

За транспортировку стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении также платить не придется.

Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Что касается платных услуг, то они в памятке тоже прописаны. В частности, если пациент хочет лечиться анонимно, то он может за это заплатить. Однако только в том случае если это не связано с нарушением закона. Также за плату в России оказывается помощь гражданам иностранных государств и лицам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования, за исключением экстренной помощи.

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