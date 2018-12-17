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НОВОСТИ

Из-под завалов здания в Дзержинске достали трех погибших

11:31
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ

Три человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате обрушения кровли на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском. Как сообщили в пресс-службе МЧС, под завалами могут находиться ещё двое работников предприятия. На месте развёрнута масштабная спасательная операция, передает "ТВ Центр".

Пострадавших госпитализировали. Некоторые в тяжёлом состоянии. Кровля производственного цеха обрушилась на площади 170 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении ремонтных работ. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения.

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Обрушение кровли производственного здания в Дзержинске
Обрушение кровли производственного здания в Дзержинске
Обрушение кровли производственного здания в Дзержинске
Обрушение кровли производственного здания в Дзержинске
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