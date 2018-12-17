Лавров предупредил о вооруженной провокации на границе с Крымом

Украина в случае провокации на границе с Крымом получит жесткий ответ, заявили в МИД России

Если власти Украины решатся устроить вооруженную провокацию на границе с Крымом, то им "мало не покажется". Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Министр также назвал возможную приблизительную дату провокации – последняя декада декабря.

"У нас есть информация… о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы", - сказал Лавров в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Глава МИД отметил, что Россия не допустит, чтобы власти Украины нарушали те права, которые "крымчане защитили в полном соответствии с международным правом". По словам Лаврова, Москва не ведет войну с киевским режимом, который "имеет все черты нацистского и неонацистского".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с нашей страной.