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Причащать будут горилкой: На Украине высмеяли создание новой церкви

12:19
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

В Сети опять шутят над Порошенко

Пользователи соцсетей активно обсуждают появление на Украине новой православной церкви. В частности, событие породило новые интернет-мемы.

Ряд украинцев возмущен тем, что в светской стране, где церковь должна быть отделена от государства, президент Петр Порошенко принимал участие в Объединительном соборе.

Кто-то пошутил, что теперь в новой церкви придется молиться за украинского президента, а причащаться дорогими шоколадными конфетами Roshen. Такой намек на бизнес Порошенко.

15 декабря на Украине была создана автокефальная православная церковь. Об этом по итогам прошедшего в Киеве так называемого "объединительного собора" сообщил сам президент. Он лично принимал участие в собрании раскольников. По его итогам главой новой структуры стал митрополит Киевского патриархата Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ отказалась участвовать в мероприятии. В РПЦ же прошедший собор назвали событием политической, а не церковной жизни.

Позднее сам Порошенко назвал образование автокефальной церкви на Украине "автофекальной".

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