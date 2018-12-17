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Джоли раскрыла секрет Питта: Он был против усыновления

11:50
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Актриса решила не скрывать от детей нелицеприятную информацию об их отце

Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления, пишет The Mercury News. Также Джоли сообщила, что Питт разозлился, когда она начала оформлять документы для принятия мальчика в семью.

Бывшие супруги усыновили ребенка из Вьетнама в 2007 году. Питт боялся брать в семью трехлетнего малыша, который не говорит по-английски, но позже все-таки подписал документы. При этом, тогда пара уже воспитывала двух приемных детей, а их биологической дочери был всего один год. Сейчас Паксу 15 лет. Он, как и старший сын Мэддокс, не общается с отцом.

Недавно стало известно, что после длительных споров Питт и Джоли подписали соглашение об опеке над детьми, точные условия которого не разглашаются. Однако известно, что супруги до сих пор не договорились о разделе имущества, которое оценивается в сотни миллионов долларов.

Джоли подала на развод в сентябре 2016 года после того, как Брэд Питт поссорился со старшим сыном пары Мэддоксом прямо в самолете. Этот инцидент вызвал продолжительные расследования со стороны государственных органов, однако факт жестокого обращения Питта с детьми не был доказан.

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