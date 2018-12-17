На Украине объявился неожиданный кандидат в президенты

В "Квартале 95" предложили "альтернативную кандидатуру" в президенты Украины

Украинская юмористическая студия "Квартал 95" поиронизировала над возможным выдвижением в президенты страны шоумена Владимира Зеленского и предложила "альтернативную кандидатуру".

Конкуренцию Зеленскому могла бы составить ведущая "Женского квартала" Елена Кравец, которая часто исполняет роль лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Вы же видели рейтинги – там на первом месте Тимошенко, на втором кое-кто из "Квартала". А я, получается, и Тимошенко, и кое-кто из "Квартала" – а рейтинги же суммируются?" – пошутила ведущая.

По словам Кравец, она уже так долго находится в роли Тимошенко, "что начались фантомные амбиции", передают "Вести Украины".

14 декабря ТВЦ.ru сообщал, что действующий президент Украины возглавил антирейтинг среди возможных кандидатов на пост главы государства сразу в пяти областях страны.

Президентские выборы на Украине состоятся в марте 2019 года.