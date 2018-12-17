Россиянам запретили есть сладкое в новогоднюю ночь

Диетологи посоветовали не объедаться во время праздника

"Если во время новогоднего застолья планируется употребление алкоголя, то нельзя забывать, что алкоголь - это высококалорийный продукт, его нужно ограничивать. Сладкое, десерт, следует однозначно оставить на первую половину дня, на утро", - цитирует заведующую консультативно-диагностическим центром "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерину Бурляеву Агентство "Москва".

По ее словам, чтобы празднование Нового года прошло без негативных для здоровья последствий, нужно выбрать только одно блюдо – нежирное мясо или диетическую рыбу. На гарнир стоит добавить свежие или приготовленные на пару овощи.

Бурляева отметила, что после застолья необходима физическая активность. Стоит выйти из-за стола на улицу и погулять 30-40 минут.