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Полезны обществу: Аршавин вступился за дебоширов Кокорина и Мамаева

13:06
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Звезда российского футбола рассказал о своем видении ситуации

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал происходящее с игроками "Зенита" и "Краснодара" - Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По его словам, ситуация серьезная.

"Надеюсь, наказание будет таким, чтобы они не проводили время в столь отдаленном месте. Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой", - заявил Аршавин в программе Ильи Казакова Foot'больные люди.

Ранее стало известно, что Кокорин может выйти из СИЗО калекой. Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. В таком случае при отсутствии тренировок в скором времени он не сможет ходить без костылей.

В октябре футболисты вместе со своими приятелями избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. 5 декабря Тверской суд продлил им арест.

Между тем, адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что потерпевшие по делу о драке получили легкие травмы. К такому выводу пришли судмедэксперты.

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