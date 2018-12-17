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Суд наказал мужчину, который взял на руки сотрудника Росгвардии

12:53
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Обвинение просило суд приговорить дебошира к одному году лишения свободы условно и одному году исправительных работ

Мещанский суд столицы вынес приговор в отношении Исляма Малекова, который "ради шутки" приподнял за руки сотрудника Росгвардии и протащил его несколько метров. Мужчину признали виновным, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, отмечает "МИР24".

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья". По словам росгвардейца, мужчина извинился перед ним, однако сделал это неискренне. Кроме того, ему был причинен моральный вред, так как видео было обнародовано в интернете.

Инцидент произошел в мае на станции метро "Сухаревская". Как позже рассказал Малеков, он перепутал сотрудника Росгвардии со своим другом, который намеревался служить по контракту.

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