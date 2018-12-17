Зэков из "Бутырки" сошлют за МКАД

Здание СИЗО в центре Москвы закроют

ФСИН приняла решение закрыть московское СИЗО №2 "Бутырка", сообщил замглавы службы Валерий Максименко. Кроме того, прекратит работу изолятор "Красная Пресня".

Решение о закрытии тюрем принято. Вместо них будет на территории Новой Москвы построят новое СИЗО. Оно будет рассчитано на 5 тысяч мест, пишет Газета.ru.

Столичные власти слова Максименко о строительстве новой тюрьмы в ТиНАО не подтверждают. По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, обращений от ФСИН пока не поступало. Он подтвердил, что у службы есть участок в земли в Новой Москве, передает агентство "Москва".

Бутырская тюрьма появилась в конце XVIII века. В 1784 году на месте деревянного острога началось строительство тюремного замка. В настоящее время корпуса СИЗО насчитывают 434 камеры. В них содержаться менее трех тысяч человек.