Королеву выбрали заранее: украинка пожаловалась на обман в конкурсе красоты

Участница думала выйти в спортивном наряде

Участница конкурса красоты "Мисс мира 2018" Леонила Гузь рассказала о неприятных впечатлениях от мероприятия. По ее словам, результаты могли быть подтасованы.

Гузь подчеркнула, что не понимает, по какому принципу жюри отбирало девушек в топ-30. Очень активными были представительницы Мексики, Индонезии и Таиланда.

"Даже во время танцев девушек из этих стран ставили вперед. Это было так заметно. За два дня до финала я уже поняла, кто станет победительницей "Мисс мира", - рассказала Гузь "Комсомольской правде на Украине".

По ее словам, у многих участниц были отличные национальные костюмы. При этом, у мексиканки он был "самый обычный". Однако ее все равно взяли в следующий тур, негодует украинка.

Также она отметила, что в начале конкурса все "дружат как сестры", но перед финалом девушки начинают "просто ненавидеть друг друга".

"Потом все только и смотрят, у кого лучше платье. Думала, может мне в спортивном костюме выйти, чтобы на меня так не смотрели?", - отметила она.

Гузь утверждает, что соперницы не поверили, что у нее "все натуральное". Кроме того, она подчеркнула, что больше не хочет принимать участие в таких конкурсах.

8 декабря стало известно имя победительницы 68-го международного конкурса красоты "Мисс мира". Ею стала 26-летняя мексиканка Ванесса Понсе. Гузь в список лучших 30 девушек не попала.