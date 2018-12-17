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Оставшиеся без денег работники хлебозавода "Черкизово" продолжают голодовку

15:19
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Из-за долгов по зарплате следователи возбудили уголовное дело в отношении главы завода

Работники  хлебокомбината "Черкизово" и других  предприятий, входящих в холдинг "Настюша",  продолжают голодовку из-за долгов по  зарплате. Денег им не  выдают  уже несколько месяцев. Директор "Черкизово" Ян Соловьев скрылся и объявлен в розыск. А владелец всего холдинга "Настюша" Игорь Пинкевич уже более года под арестом. Помимо хлебного бизнеса, он занимался долевым строительством и подозревается в мошенничестве.

Голодовка на хлебозаводе. День четвертый. Люди в отчаянии. Мужчины, женщины, многие с детьми. Порядка 140 человек. Это словно картина из 90-ых… Заработная плата задерживается уже год, с августа не платят ничего.

Дело в том, что хлебозавод "Черкизово" входит в крупный холдинг "Настюша".  Мукомольные предприятия, элеваторы. Все это в сутки 750 тонн хлеба – примерно, треть потребляемого в Москве. Приблизительная сумма задолженности по зарплатам, подсчитали рабочие, около 18 миллионов рублей. Если брать весь холдинг – свыше 100 миллионов.

Критическая ситуация могла возникнуть из-за так называемой аферы на строительном рынке. Несмотря на прибыльный бизнес, хозяева холдинга решили вложиться в коммерческое элитное жилье. Строить его стали на месте цехов и помещений заводов. По данным следствия, владелец холдинга Игорь Пинкевич в августе 2017-го года собрал около 60 миллиардов рублей на строительство жилого комплекса "Царицыно". А затем вывел значительную часть этих денег за границу. В результате, проекты прогорели. Без жилья остались тысячи дольщиков. Игорь Пинкевич находится в СИЗО.

Цепная реакция началась и на других предприятиях "Настюши". Из-за долгов по зарплате следователи уже возбудили уголовное дело в отношении гендиректора завода, он объявлен в розыск.

Чем обернется это для жителей Москвы, исчезнет ли хлеб с прилавков, эксперты предсказать не могут. Однако у предприятия накопились огромные долги за газ и электричество. И если их не погасить в ближайшие дни, завод встанет.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Хлебозавод "Черкизово"
Хлебозавод "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
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