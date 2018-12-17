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Cirque du Soleil жестко ответил на жалобы Запашного

13:35
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Цирк посчитал жалобы дрессировщика Эдгарда Запашного голословными и необоснованными.

Представители Cirque du Soleil обвинили Запашного в том, что он не проверяет факты и неправильно интерпретирует информацию. На прошлой неделе дрессировщик пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково планируют открыть самостоятельную площадку канадского цирка в 2019 году. По его мнению, это негативно скажется не только на российском цирке, но и на отечественном спорте.

Запашный отметил, что в Канаде вряд ли бы разрешили открыть филиал российского цирка или театра, сообщил РБК. 

Инвестором проекта стал российский предприниматель Михаил Гуцериев. Запашный заявил, что его инвестиции оказались бы полезнее для российского искусства.

Путин в ответ на жалобы Запашного подчеркнул, что постоянную работу канадского цирка в России можно посчитать борьбой за рынок. Президент согласился с Запашным и пообещал разобраться с этой ситуацией.

Представители цирка возразили на жалобы Запашного. Цирк выступает в России порядка десяти лет на спортивных объектах комплекса "Лужники", а переезд цирковых шоу на новую площадку не должен вызывать раздражения, добавили они. В ответе Cirque du Soleil сообщается, что в Сколково планируется построить многофункциональный комплекс для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарный цирк, который строится специально для компании. Однако предполагается, что Cirque du Soleil станет ключевым арендатором комплекса и сможет привозить свои шоу на новую площадку.

Также Запашный обвинил цирк в переманивании российских артистов, на что руководство компании ответило, что никогда не занималось кастингом актеров.

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