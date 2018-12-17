"Катастрофы не будет": Лукашенко оправдался за разногласия с Путиным

Белоруссия готова к любым неприятностям в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам республики не нужно волноваться в связи с проводимым в России налоговым маневром в нефтяной сфере. По его словам, в белорусской экономике ничего не обрушится.

"Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в случае провала в переговорах с российской стороной налоговый маневр с 2019 по 2024 годы будет постепенно идти на Белоруссию навалом. В частности, в 2019 году при наихудших раскладах страна может потерять около 400-500 миллионов долларов, отметил президент.

"Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны", - подчеркнул Лукашенко.

В связи с этим, правительству придется переформатировать внутреннюю и внешнюю политику, а в особенности, все, что связано с финансами, передает БЕЛТА. Белорусский лидер добавил, что есть множество мнений о том, как должна вести себя Белоруссия после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу налогового маневра в России.

Ранее Лукашенко заявил, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли может нести в себе угрозу для независимости Белоруссии. По его словам, нельзя допустить присоединения республики к Российской Федерации. Белорусский лидер добавил, что Минску обещали компенсацию за налоговый маневр в обмен на "глубокую интеграцию".

Кроме того, стало известно, что президент Белоруссии провел секретное совещание с высшим руководством страны. Оно было посвящено вопросам независимости государства.

Из-за проводимого Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, нефть будет продаваться Белоруссии по мировым ценам. Лукашенко заявлял, что если ему не удастся договориться с Путиным, то "будет зиять огромная дыра в фундаменте нашей интеграции".

В последнее время у Лукашенко и президента России Владимира Путина возникли разногласия из-за цены на газ. В начале декабря президент Белоруссии заявил российскому лидеру, что белорусским потребителям "голубое топливо" обходится в 130 долларов за тысячу кубометров. Позднее появилась информация, что президенту Белоруссии пришлось извиняться перед Путиным за жесткий разговор "в нехорошей форме". Однако сам Лукашенко опроверг эту информацию.