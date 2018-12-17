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Красавчик Трюдо нелицеприятно высказался о Путине

14:00
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Канадский премьер рискует прославиться не только разноцветными носками

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью на канале CTV News охарактеризовал одним  словом президента России Владимира Путина. Беспристрастную оценку российскому лидеру попросил дать ведущий шоу.

"Проблемный", - заявил в ответ Трюдо. Когда же премьера попросили выбрать эпитет для президента США, он произнес "непредсказуемый".

Отметим, что Джастин в политических кругах Канады был хорошо известен с юных лет: его отец, Пьер Трюдо, был четвертым премьером Канады. Тем не менее всерьез попытки Трюдо-младшего стать политиком никто не воспринимал – и, как выяснилось, зря: он стал 12-м канадским премьер-министром.

46-летнего Трюдо неоднократно вносили в списки самых красивых политиков в мире. Но канадец не зазнается и вовсю демонстрирует свою "близость к народу": носит цветные носки (даже на официальные мероприятия), доказывает преимущества канадского хоккея президенту США, ездит в общественном транспорте, танцует индийские танцы и занимается йогой.

 

* Нелицеприятный - не основанный на лицеприятии, на стремлении угодить кому-либо. - Прим.Ред.

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