Красавчик Трюдо нелицеприятно высказался о Путине

Канадский премьер рискует прославиться не только разноцветными носками

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью на канале CTV News охарактеризовал одним словом президента России Владимира Путина. Беспристрастную оценку российскому лидеру попросил дать ведущий шоу.

"Проблемный", - заявил в ответ Трюдо. Когда же премьера попросили выбрать эпитет для президента США, он произнес "непредсказуемый".

Отметим, что Джастин в политических кругах Канады был хорошо известен с юных лет: его отец, Пьер Трюдо, был четвертым премьером Канады. Тем не менее всерьез попытки Трюдо-младшего стать политиком никто не воспринимал – и, как выяснилось, зря: он стал 12-м канадским премьер-министром.

46-летнего Трюдо неоднократно вносили в списки самых красивых политиков в мире. Но канадец не зазнается и вовсю демонстрирует свою "близость к народу": носит цветные носки (даже на официальные мероприятия), доказывает преимущества канадского хоккея президенту США, ездит в общественном транспорте, танцует индийские танцы и занимается йогой.

* Нелицеприятный - не основанный на лицеприятии, на стремлении угодить кому-либо. - Прим.Ред.