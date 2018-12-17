Кремль успокоил паникующего Лукашенко

Дмитрий Песков назвал Белоруссию самым близким партнером России

В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли Путин после 2024 года возглавить единое государство, представитель Кремля заметил, что в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. По словам Пескова, Белоруссия является для России братским и самым ближним стратегическим союзником.

"Белоруссия - это наш союзник с большой буквы", - приводит его слова агентство ТАСС.

В пятницу, 14 декабря, Александр Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Как утверждает белорусский лидер, Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обмен на "глубокую интеграцию". По данным СМИ, ранее Лукашенко созвал закрытое совещание, на котором дал четко понять, что будет до конца бороться за независимость Белоруссии.

В начале декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. В ответ Путина напомнил своему коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной. Позднее Лукашенко рассказал, что извинился перед хозяином встречи за излишнюю эмоциональность, но спустя несколько дней открестился от извинений. По его словам, российские журналисты все переврали.