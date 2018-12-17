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Истощенная болезнью Туктамышева похудела и осунулась

14:35
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Российская фигуристка отпраздновала день рождения в больнице

17 декабря Елизавете Туктамышевой исполнилось 22 года. Она опубликовала фото в Twitter, на котором она находится в одной из петербургских больниц. Фигуристка выглядит неважно, она осунулась.

"Не так важно, что я нахожусь в больнице в свой день рождения, главное – люди, которые меня окружают", – написала Туктамышева под фотографией.

В комментариях к посту поклонники оставили много слов поддержки: "Надеюсь, тебе скоро станет лучше!", "Выздоравливай. С днем рождения!", "Здоровья, счастья, успехов во всем! Мы за тебя болеем. Не тяжело ли без тренировок? В больнице, наверное, не кормят. Одни глаза остались... И друзья хороши: вместо апельсинов цветы принесли!"

Вероятно, Туктамышева простудилась во время финала Гран-при в Ванкувере, поскольку на льду было очень холодно, передает ДНИ.РУ.

Ранее ТВЦ сообщал, что спортсменку госпитализировали с воспалением легких. Из-за недуга фигуристка пропустит чемпионат России.

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