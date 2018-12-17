"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Петербуржцы поедут в Турцию, а "быки" - в Германию

Стали известны команды, с которыми сыграют российские клубы в 1/16 финала Лиги Европы. Соперником петербургского "Зенита" станет турецкий "Фенербахче". ФК "Краснодар" сыграет с "Байером" из Германии. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

Соперник "Зенита" в настоящий момент терпит бедствие в чемпионате Турции. Подопечные Эрсуна Янала идут на предпоследнем 17 месте в турнирной таблице. В Лиге Европы стамбульский клуб вышел из своей группы со второго места, опередив бельгийский "Андерлехт" и словацкий "Спартак". С лидером квартета хорватским "Динамо" турки на домашней арене сыграли вничью – 0:0. А в гостях проиграли со счетом 1:4.

Что касается "Байера", то дела у команды Хейко Херрлиха тоже складываются не очень. В Бундеслиге леверкузенцы занимают 11 место. В Лиге Европы немецкий клуб занял первую строчку в своей группе. Он оставил за бортом турнира болгарский "Лудогорец" и кипрский АЕК. Второе место здесь занял швейцарский "Цюрих". С ним у немцев в личных встречах получился паритет – поражение в Швейцарии (2:3) и победа дома (1:0).

"Зенит" в своей группе стал первым. Подопечные Сергея Семака оставили не у дел французский "Бордо" и датский "Копенгаген". Проблемы питерцы испытали с чешской "Славией". Дома они с трудом побелили ее - 1:0. А в гостях уступили со счетом 0:2.

"Краснодар" с трудом вышел из своей группы. Игроки Мурада Мусаева смогли выиграть в двух матчах у турецкого "Акхисара". Также они победили на своем поле и бельгийский "Стандард", и испанскую "Севилью". В обоих случаях счет был 2:1 в пользу "быков". Однако в гостевых встречах краснодарцы проиграли со счетом 1:2 "Стандарду" и 0:3 - "Севилье".

Первые матчи этой стадии плей-офф пройдут 12 и 14 февраля. Ответные встречи состоятся 20 и 21 февраля.