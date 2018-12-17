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СМИ: Трамп тонет в собственной лжи

15:17
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Начинают появляться последствия от ложных заявлений президента США

Президент США крайне пренебрежительно относится к фактам, постоянно врет, что уже начинает приводить к неприятным последствиям как для него самого, так и положения страны на международной арене. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Газета приводит несколько случаев, когда ложь Трампа была вопиющей. В частности, главе Белого дома припоминают случай, который произошел весной на борту лайнера Air Force One. Тогда Трампу задали вопрос, знал ли он о выплате денег американской порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание перед выборами президента в 2016 году. Как отмечает Los Angeles Times, глава государства солгал, ответив "нет".

При этом ложь Трампа однажды привела к обвалу фондового рынка. Это произошла на фоне заявления президента США о том, что ему удалось разработать с руководством Китая "невероятную сделку". Уже через несколько часов от этого заявления Вашингтону пришлось откреститься, передает "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн осужден на три года лишения свободы за нарушение законов избирательной кампании и ложные показания Конгрессу США.

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