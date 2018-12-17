Круче покемонов: Японцы скупают календари с Путиным

Пожилые домохозяйки находят в Путине стабильность и мужественность

Календарь на 2019 год с фотографиями президента России Владимира Путина стал бестселлером в Японии, его раскупили за несколько дне после старта продаж.

Продукция с изображением Путина оказалась популярнее аналогичных товаров с японскими звездами первой величины. Второе место досталось японскому актеру Кэи Танаке, третье - чемпиону Олимпийских игр по фигурному катанию Юдзуру Ханю.

Чаще всего календари с Путиным покупают пожилые домохозяйки, для которых российский лидер является символом мужественности и надежности. Британская газета The Guardian объясняет успех календарей с Путиным в Японии тем, что "они пропитаны тестостероном".

Тем не менее, многие пользователи недовольны засильем Путина на японских прилавках.

"Я думаю, что это все уловка, чтобы заставить Путина выглядеть более выгодно в свете текущих переговоров по курильскому вопросу", - приводит Japan Today сообщение из соцсетей.