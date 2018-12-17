ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачева обратилась к Богу и заявила о возвращении

15:58
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Грядет юбилей знаменитой певицы

В Государственном Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года состоится концерт в честь юбилея Народной артистки СССР Аллы Пугачевой. За два дня до этого ей исполнится 70 лет.

Об этом Алла Борисовна написала в своем Instagram. На фото можно увидеть саму певицу и продюсера Нателлу Крапивину.

"В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер", - говорится на ее странице в фотоблоге.

Название концерта - "Алла Пугачева. P. S.", о чем рассказали в пресс-службе Примадонны, передает ТАСС.

В ноябре музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье Пугачевой. По его словам, певица курила на протяжении многих лет, и это негативно отразилось на ее голосе. Он опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлено, как она сидит с сигаретой в руках.

Несмотря на заявления Разина об испорченном голосе певицы, сама Примадонна продолжает выступать без фонограммы. Также она не забывает своим внешним видом производить фурор на светских мероприятиях. В частности, в декабре все обсуждали ее появление на банкете по случаю дня рождения светской львицы Иды Достман в черном коротком платье и прозрачном кардигане.

Главное сегодня
Алла Пугачева выступает на концерте
Алла Пугачева выступает на концерте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.