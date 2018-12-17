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Студентка погибла в ночном клубе в Москве

15:49
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Трагедия произошла на вечеринке киберпанков

Московские следователи начали проверку по факту смерти 18-летней студентки Британской академии дизайна в одном из столичных ночных клубов.

Как пишет РЕН ТВ, трагедия произошла в клубе "ТеатрЪ" во время вечеринки кибербанков. Тело девушки обнаружили днем 16 декабря. По предварительным данным, она скончалась от передозировки наркотиками.

Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, передает агентство "Москва".

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