Студентка погибла в ночном клубе в Москве

Трагедия произошла на вечеринке киберпанков

Московские следователи начали проверку по факту смерти 18-летней студентки Британской академии дизайна в одном из столичных ночных клубов.

Как пишет РЕН ТВ, трагедия произошла в клубе "ТеатрЪ" во время вечеринки кибербанков. Тело девушки обнаружили днем 16 декабря. По предварительным данным, она скончалась от передозировки наркотиками.

Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, передает агентство "Москва".