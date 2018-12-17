Аномальные морозы и Балканы: что обсудили на заседании Совбеза России

Дмитрий Песков раскрыл темы прошедшей встречи Владимира Путина с членами Совбеза

Члены Совета безопасности России на заседании в понедельник обсудили с президентом Владимиром Путиным обострение ситуации на Балканах после решения Косова о создании армии, а также положение российских регионов, где наблюдаются аномальные морозы.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники совещания сначала подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах. После этого они затронули текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

"Была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы", - сообщил он (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в Косове приняли решение о создании собственной армии. Парламент самопровозглашенной республики сделал это без участия депутатов от сербской общины - они бойкотировали голосование.

В Белграде осудили действия Приштины, сочтя их нарушением резолюции ООН, которое может привести к резкому обострению конфликта в регионе. Решение Косова не нашло поддержки в Москве и Брюсселе, генсек НАТО назвал его преждевременным.