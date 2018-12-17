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Отец Меган Маркл возмущен поведением дочери

16:24
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Герцогиня Сассекская игнорирует сообщения отца с момента свадьбы

74-летний отец герцогини Сассекской Томас Маркл обратился к королеве Елизавете II с просьбой помочь наладить контакт с дочерью. Он каждый день пишет ей письма, но до сих пор не получил ни одного ответа.

Родственники не общаются уже семь месяцев с момента свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. По утверждению отца Меган Маркл, он не смог приехать на торжество из-за проблем со здоровьем. Однако ряд СМИ уверены, что причина – постановочные фотографии, на которых Томас Маркл якобы интересуется историей Великобритании и примеряет костюм для свадьбы.

Официальных комментариев Кенсингтонского дворца пока нет, пишет Reuters.

Меган Маркл вышла замуж на принца Гарри 19 мая 2018 года. К алтарю ее подвел отец принца Гарри - принц Чарльз. Весной 2019 года у пары должен родиться первенец.

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