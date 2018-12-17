Модель-соблазнительница отправилась в колонию

Кира Майер в мае 2018 года покусала сотрудника полиции, когда тот оформлял на нее протокол

Известная модель Кира Майер приговорена к одному году и 2 месяцам колонии-поселения за насилие в отношении полицейского. Такое наказание ей в понедельник, 17 декабря, назначил Пресненский суд Москвы.

В начале сентября суд уже признавал Майер виновной и приговорил к 1,5 года колонии-поселения, однако в ноябре Мосгорсуд приговор отменил. Дело было отправлено на новое рассмотрение из-за допущенных нарушений.

Под стражей модель находится с 29 мая. Суд зачел в срок пребывание Майер в СИЗО по схеме "день за два". Таким образом, если девушка не станет обжаловать приговор, она сможет выйти на свободу уже до Нового года, пишет "Интерфакс".

Инцидент с участие 24-летней модели произошел в мае 2018 года. Она находилась за рулем Mercedes, который остановил экипаж ДПС. К тому моменту девушка была лишена прав. Узнав об этом, полицейские начали оформлять протокол. По данным СМИ, изначально уроженка Удмуртии предложила сотрудникам правоохранительных органов взятку натурой. Получив отказ, она набросилась на них с кулаками. В результате один полицейский был избит, а второй покусан.