ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Редкий природный феномен засняли на камеру

17:16
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

В Сети появилось видео с новой оптической иллюзией

В интернете опубликовано видео новой оптической иллюзии. На кадрах – неподвижная струя воды, которая только с виду кажется замершей.

Удивительное природное явление заснял Дарио Бонзи во время прогулки в долине Камоники в центральных Альпах. "Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!" – признался итальянец.

Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, передает РИА Новости. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях ее движения. В статье Daily Mail иллюзия называется редким природным феноменом.

Читайте также:
Главное сегодня
Природный феномен
Природный феномен
Природный феномен
Природный феномен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.